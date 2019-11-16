Фигурное катание
Газета.RuТрусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Кино
Белорусский фильм о женщинах-заключенных попал сразу в две номинации на «Оскар»
В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», объясняет технологию подачи фильма Виктор Лобкович, страны могут подавать полнометражные художественные, документальные и анимационные фильмы.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
ЖКХ
В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением
Происшествия
В МВД составили портрет типичного преступника в России
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Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон в реанимацию
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Хоккей
Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»
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Общество
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Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Политика
Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Общество
В Венеции ожидается новый пик наводнения
В пятницу, 15 ноября, в Венеции зафиксирован новый пик наводнения, возникшего в результате сильных осадков.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
Шоу-бизнес
Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер
Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Экономика
Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
В 2019 г. доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Общество
Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana
Недавно на YouTube было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Бушелл исполняет кавер-версию песни In Bloom, написанную группой Nirvana в 1991 году.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.