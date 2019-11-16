Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuТрусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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