Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

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