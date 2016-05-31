Экономика

REGNUMREGNUMТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов

Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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ТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов

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Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
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