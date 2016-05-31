Экономика
REGNUMТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов
Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций в ТОРы Дальнего Востока
Якутия 2426 октября в 21:36
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ 12:32
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru 08:20
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
Кино
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей
В этот понедельник, 28 октября, американский актер Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей.
Дни24 12:20
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ 03:40
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
РБК 20:00
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
Военное обозрение 07:31
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления, сообщили РБК два источника, близкие к разработчикам документа.
Амур.инфо 25 октября в 18:50
Происшествия
Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy
Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru 13:19
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Космос
В Солнечной системе нашли новую карликовую планету
Lenta.ru 13:51
Авто
Представлен обновленный гоночный Ferrari 488 GT3 Evo
Компания Ferrari представила обновлённый гоночный суперкар 488 GT3, который получил приставку Evo и будет участвовать в различных стартах класса GT уже в 2020 году.
За рулем Кубань 06:57
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 26 октября в 15:34
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Украина.ру 10:30
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток вчера в 10:39
Происшествия
В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе
РИА Новости 08:44
Политика
Боевики «Азова» просят Госдеп США не вносить их в списки террористов
Напомним, что в США 40 конгрессменов несколько дней назад обратились к Госдепу с предложением рассмотреть вопрос о внесении «Азова» в чёрный список террористических организаций.
Военное обозрение 10:38
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33