Экономика

Deita.ruDeita.ruТрутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.
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