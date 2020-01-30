Экономика
Deita.ruТрутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке
Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.
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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев
PrimaMedia.ruвчера в 22:50
Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»
Газета.Ruвчера в 22:13
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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