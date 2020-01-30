Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.

Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

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