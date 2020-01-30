Экономика

Deita.ruDeita.ruТрутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.
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На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

РИА Новостивчера в 23:17

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Во Владивостоке будут сдерживать рост цен на жилье после внедрения «дальневосточной ипотеки»

КП - Владивосток01:12

Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев

PrimaMedia.ruвчера в 22:50

Трутнев рассказал, как можно снизить цены на ипотечное жилье в Приморье

ТАССвчера в 23:18

Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Газета.Ruвчера в 22:13
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
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Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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Мини-футбол. Сборная России сыграет с командой Азербайджана

Сборная России в первом матче группы "С", что соревнуется в Хорватии, разгромила команду Словакии, а во втором туре сыграет с футзалистами Азербайджана.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
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Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
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Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
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В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

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В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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