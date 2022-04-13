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Трутнев обозначил объем перевозок по Севморпути до 2030 года

Объем перевозок по Северному морскому пути должен до 2030 года превысить 200 млн тонн, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития Арктической зоны РФ.
ТАСС
Трутнев отметил, что увеличение грузопотока потребует значительной работы по всей трассе СМП для надежной и безопасной транспортировки грузов.
ТАСС
На российских верфях строится четыре атомных ледокола, в том числе уникальный ледокол "Лидер".
Finam.Ru
"С 2025 года компания "Росатом" запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн", - сказал Трутнев на совещании.
РИА Новости

Подробнее о событии

До 2030 года перевозки по Севморпути должны превысить 200 млн тонн
Фонтанка.Ру09:17
Трутнев: объем перевозок по Севморпути должен до 2030 года превысить 200 млн тонн
Ямал-Медиа08:22
Трутнев обозначил объем перевозок по Севморпути до 2030 года
ТАСС06:53
В 2030 году грузопоток по Севморпути, как ожидается, достигнет 200 млн т
РЖД-Партнер07:36
Объем перевозок по Севморпути до 2030 года превысит 200 млн тонн - Юрий Трутнев
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Вице-премьер Трутнев анонсировал рост международного транзита по СМП до 30 миллионов тонн
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Основной объём перевозок по Севморпути обеспечат четыре компании
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