Экономика
РИА НовостиНа «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок
Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
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Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Футбол
«Челси» может переманить Мертенса зимой
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, лондонский "Челси" уже вышел на связь с итальянским клубом по поводу возможного подписания 32-летнего футболиста зимой.
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Здоровье
Доктор Мясников: человечество провалило испытание коронавирусом
Если «ленивый» короновирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по Миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, – добавил врач.
Авто
В МВД РФ назвали наиболее распространенные варианты угона автомобилей
В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ поделилась наиболее популярными среди злоумышленников способами кражи транспортного средства, сообщает РИА Новости.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги
Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Политика
Приходько назначен помощником Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Общество
30 января в шести районах Сахалинской области прогнозируют метель
Тридцатого января жителей региона ждет умеренный, местами сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метель.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Происшествия
В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».
Фигурное катание
Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.