Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
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Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант». Этот визит связывают с массовыми акциями протеста, прошедшими в городе на выходных.В источнике
С чего всё началось
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.
Коммерсантъ21:15
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