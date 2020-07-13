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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант». Этот визит связывают с массовыми акциями протеста, прошедшими в городе на выходных.В источнике
С чего всё началось

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.
Коммерсантъ21:15
Подробнее о событии

В Хабаровск прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев

Эхо Москвы07:07

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Коммерсантъ21:15

«Ъ»: Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

News.ru00:41

«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край

РБК00:39

«Коммерсантъ»: полпред Юрий Трутнев начал переговоры с элитами и силовиками из-за митингов в поддержку Фургала

Znak.com00:05

Трутнев дал силовикам наставления по ситуации с протестным Хабаровском?

REGNUM23:23

Полпред Трутнев прибыл в Хабаровский край. Он ведет переговоры из-за митингов в поддержку Фургала

URA.Ru00:52
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У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

В Москве у СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов, которые пришли в понедельник устроить встречу в поддержку бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене.
Интерфакс07:11
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