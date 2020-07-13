Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной. "И у меня есть на это все основания", — подчеркнул он. Сегодня полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке прибыл в Хабаровск.

Здоровье Лекарство от коронавируса оказалось опасным Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

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