Политика
РИА НовостиТрутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной. "И у меня есть на это все основания", — подчеркнул он. Сегодня полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке прибыл в Хабаровск.
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Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Известия 05:07
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Здоровье
Лекарство от коронавируса оказалось опасным
Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
Гаджеты
Дорогие гости: AMD Ryzen 3 3100 и 3300X наконец появились в России по цене от 10 тыс. рублей
В нашей стране Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X в коробочном исполнении предлагаются единственной федеральной торговой сетью, а цены способны отпугнуть желающих сэкономить.
3DNews 03:24
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Шоу-бизнес
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии
Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
Гаджеты
Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке
Максимальным размером скидки обладает флагманская модель Xiaomi Mi 10. Сейчас его цена составляет 64 тысячи 990 рублей.
Evo-rus.com 10:39
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
Политика
В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.
REGNUM 12:07
Происшествия
Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
Общество
В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса
Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Гаджеты
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M31
Достаточно часто пользователи на просторах интернета спрашивают о том, как выбрать чехол для Samsung Galaxy M31 SM-M315 (2020), ведь вариантов очень много и не совсем понятно, как это правильно провернуть.
Megaobzor.com вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Чемпионат 10:39
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 02:10
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30