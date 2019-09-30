Экономика
Якутия 24Трутнев решит вопрос финансирования второй очереди реконструкции аэропорта Хабаровска
По информации ТАСС, вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пообещал, что займется этим вопросом, когда вернется в Москву.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Энергетика
Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:39
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Происшествия
В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении
Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
Известия вчера в 08:28
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки
Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
ТАСС 22:31
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в ЧР
Московский "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России по футболу.
Московский Комсомолец 11:32
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Общество
В Калуге открылась швейная мануфактура Bosco
Красная весна 15:11
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу
В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
RT на русском 14:50
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Происшествия
Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах
Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor 23:01
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 14:26
Технологии
«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра
Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ 20:27