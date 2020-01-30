Экономика

Deita.ruDeita.ruТрутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Полпред Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили вопрос о сдерживании роста цен на жилье в столице края, сообщает DEITA.
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На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

РИА Новостивчера в 23:17

Цены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки

Владивосток-Новости00:46

Во Владивостоке будут сдерживать рост цен на жилье после внедрения «дальневосточной ипотеки»

КП - Владивосток01:12

Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Deita.ru02:00

Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев

PrimaMedia.ruвчера в 22:50

Трутнев рассказал, как можно снизить цены на ипотечное жилье в Приморье

ТАССвчера в 23:18

Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Газета.Ruвчера в 22:13
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Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Политика

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.
Интерфакс 12:31
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Известия 12:45
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости 12:30
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Футбол

Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую «Сельту»

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.
Российская газета 13:00
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

Свободная Пресса вчера в 05:28
Футбол

«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»

Чешский клуб выкупил трансфер 21-летнего российского футболиста. Татаев выступал за «Младу» на правах аренды с января 2019 года.
Матч ТВ 02:22
Общество

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Религия

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Lenta.ru 11:37
Общество

«Меньше надо дергаться»: младенцу при родах порезали лицо

В роддоме Кыштыма (Челябинская область) во время родов случайно порезали младенца. По словам медиков, в случившемся виновата мать ребенка.
Вести.Ru 07:55
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
Гаджеты

Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

Ferra 03:47
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 05:35
Происшествия

Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

vtomske.ru 08:58
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Владимир Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение об отрешении Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.
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Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

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Авто

GM подтвердила: обещанный электропикап Hummer будет 1000-сильным

View this post on Instagram Get ready, the Quiet Revolution is coming.
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Армия и оружие

Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ

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Футбол

Свыше 50 млн подписчиков Роналду в Instagram оказались фейками

29 января лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду покорил отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 13:08
Политика

Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
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«Спартак» представил официально Соболева

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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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