Экономика

РБКРБКТрутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.
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Власти Приморья планируют обеспечить 1 тыс. сирот квартирами в 2020 году

ТАССвчера в 23:22

Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев

PrimaMedia.ruвчера в 22:50

«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов

КП - Владивостоквчера в 22:03

Цены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки

Владивосток-Новости00:46

На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

РИА Новостивчера в 23:17

Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Газета.Ruвчера в 22:13

Рынок оживился:в Приморье активно выдают льготную ипотеку под два процента

АиФ Владивосток00:35
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Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Теннис

Кенин в двух сетах одолела Барти и вышла в финал Australian Open

Американка София Кенин победила австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 00:25
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 28 января в 17:46
Музыка

Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Gazeta.SPb вчера в 08:42
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Общество

В Китае заражены коронавирусом все регионы

«Во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования», — пишет РБК.
URA.Ru 01:01
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Общество

Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Утро.ru вчера в 14:08
Футбол

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru вчера в 16:50
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.
REGNUM вчера в 02:59
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
News.ru вчера в 13:24
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
REGNUM вчера в 21:01
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
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Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
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Защитник «Браги» Пабло перейдет в казанский «Рубин»

"Рубин" в ближайшее время объявит о переходе защитника португальской "Браги" Пабло Сантоса.
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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