Экономика

РБКРБКТрутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.
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Трутнев рассказал, как можно снизить цены на ипотечное жилье в Приморье

ТАССвчера в 23:18

Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев

PrimaMedia.ruвчера в 22:50

Во Владивостоке будут сдерживать рост цен на жилье после внедрения «дальневосточной ипотеки»

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Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Deita.ru02:00

Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Газета.Ruвчера в 22:13
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В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
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Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
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Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
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Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
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Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
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В результате в аварии задействованы семь машин. В аварии пострадали женщина-водитель и ребенок.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.
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Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж

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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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