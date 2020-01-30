Экономика
РБКТрутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.
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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев
PrimaMedia.ruвчера в 22:50
Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»
Газета.Ruвчера в 22:13
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