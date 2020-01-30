Экономика
РБКТрутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.
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Юрий Трутнев: правительство будет бороться с ростом цен на первичное жилье
ВЕСТИ: Приморьевчера в 18:42
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КП - Владивостоквчера в 01:12
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PrimaMedia.ru29 января в 22:50
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Владивосток-Новостивчера в 00:46
Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»
Газета.Ru29 января в 22:13
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