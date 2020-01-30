Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

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