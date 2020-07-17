Политика

RT на русскомRT на русскомТрутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
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Юрий Трутнев
Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято.
— Юрий Трутнев, российский политикРБК 21:49
с чего всё началось

Трутнев сообщил, что врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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