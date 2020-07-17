Политика

РБКРБКТрутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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с чего всё началось

Трутнев сообщил, что врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
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