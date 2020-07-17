Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

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Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время. Об этом во Владивостоке сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, решение о назначении врио главы региона примет президент, основываясь на позиции следственных органов.

Трутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время

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