Политика
EastRussiaТрутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время
Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время. Об этом во Владивостоке сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, решение о назначении врио главы региона примет президент, основываясь на позиции следственных органов.
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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.ТАССвчера в 21:14
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Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время
Коммерсантъвчера в 21:41
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Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Экономика
Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам
Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб.
РБК 02:01
Футбол
Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов
Итоги жеребьевки выглядят следующим образом: Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии Чемпион Косово — чемпион Андорры Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа.
Спорт-Экспресс 06:09
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Политика
Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в «Форсаже 10»
Персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто из серии фильмов "Форсаж" может погибнуть в десятой, финальной части.
Piter.tv 15 июля в 04:58
Армия и оружие
Украина проведет учения с приглашением стран НАТО
ИА Красная Весна 05:42
Общество
Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
12 человек контактировали с теми, кто подхватил недуг ранее, 47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 3 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра 05:14
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times.
Инфорос 04:01
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Происшествия
В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины
Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 14:29
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально презентовал самый компактный паркетник в своей линейке, Nissan Magnite Concept.
Somanyhorses 04:32
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Происшествия
Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году
В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Происшествия
Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25