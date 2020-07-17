Политика

EastRussiaEastRussiaТрутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время

Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время. Об этом во Владивостоке сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, решение о назначении врио главы региона примет президент, основываясь на позиции следственных органов.
Читать в источнике
Комментировать447
с чего всё началось

Трутнев сообщил, что врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАССвчера в 21:14

Подробнее о событии

Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

RT на русскомвчера в 21:35

Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Znak.comвчера в 21:50

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

РБКвчера в 21:49

Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время

Коммерсантъвчера в 21:41

Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края

РИА Новости00:14

Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Вести.Ruвчера в 21:29

Трутнев рассказал, когда назначат сменщика Фургала

News.ruвчера в 21:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
19
Экономика

Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам

Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб.
РБК 02:01
Политика

Песков отметил схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров

Интерфакс 05:40
6
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Mix 2020 позирует на качественных рендерах в сети

Anonsens 05:38
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
1
Футбол

Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом: Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии Чемпион Косово — чемпион Андорры Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа.
Спорт-Экспресс 06:09
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,5K
Политика

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
6
Политика

Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

РИА Новости 04:10
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
45
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
60
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
70
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
835
Шоу-бизнес

Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

CT news 02:24
1
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в «Форсаже 10»

Персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто из серии фильмов "Форсаж" может погибнуть в десятой, финальной части.
Piter.tv 15 июля в 04:58
39
Армия и оружие

Украина проведет учения с приглашением стран НАТО

ИА Красная Весна 05:42
1
Общество

Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

12 человек контактировали с теми, кто подхватил недуг ранее, 47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 3 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра 05:14
515
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times.
Инфорос 04:01
71
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
46
Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
152
Происшествия

В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины

Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 14:29
3
Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Японский автопроизводитель официально презентовал самый компактный паркетник в своей линейке, Nissan Magnite Concept.
Somanyhorses 04:32
4
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com вчера в 10:19
419
Происшествия

Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
30
Экономика

Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%

Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
118
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Происшествия

Под Ярославлем легковушки врезались в армейскую колонну, есть погибшие

Российская газета 06:10
39
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
88
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное