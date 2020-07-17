Политика
RT на русскомТрутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.ТАССвчера в 21:14
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Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время
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