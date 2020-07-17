Политика

RT на русскомRT на русскомТрутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
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с чего всё началось

Трутнев сообщил, что врио главы Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАССвчера в 21:14

Подробнее о событии

Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время

РИА Новости00:14

Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время

Газета.Ruвчера в 21:16

Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время

Коммерсантъвчера в 21:41

Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

RT на русскомвчера в 21:35

Трутнев рассказал, когда назначат сменщика Фургала

News.ruвчера в 21:22

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

РБКвчера в 21:49

Трутнев анонсировал скорое назначение главы Хабаровского края

РЕН ТВвчера в 21:05
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

Известия вчера в 22:01
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Армия и оружие

Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном

РИА Новости 01:17
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

Погибший под Донецком украинский военнослужащий является американским наемником, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
РБК вчера в 16:55
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Культура

Рязанский театральный коллектив выиграл грант в два миллиона рублей

Лауреаты получили грант в размере двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:33
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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Автоновости дня 01:26
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Общество

Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии

Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
29
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

По данным МЧС на Ростовскую область надвигается штормовой фронт, ожидаются ливневые дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.
Privet-Rostov.ru 01:27
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
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Армия и оружие

Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»

Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС вчера в 10:27
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Космос

Российскую лунную станцию протестируют техникой из США

Готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции «Луна-25», планируется проверить с помощью техники из США и Европы.
News.ru вчера в 23:58
Здоровье

Более тонны плазмы крови для лечения коронавируса заготовили в Москве

В столице специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.
Вечерняя Москва 00:37
Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru вчера в 03:44
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Космос

В центре галактики-призрака астрономы обнаружили экзотический объект

Группа астрономов обнаружила в центре галактики Призрак Мираха, имеющей номер NGC 404, экзотический объект.
Актуальные Новости вчера в 12:54
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Наука

Скотч и графен увеличат срок службы литий-металлических батарей

МедиаПоток вчера в 10:06
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Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском вчера в 17:58
2
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
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