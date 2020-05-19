Вице-премьер правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства в кратчайшие сроки решить ситуацию со строительством подвесной канатной дороги на гору Красная в территории опережающего развития «Горный воздух» на Сахалине.

Трутнев взял под контроль строительство канатной дороги на Сахалине

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