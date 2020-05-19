Общество

ФАНФАНТрутнев взял под контроль строительство канатной дороги на Сахалине

Вице-премьер правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства в кратчайшие сроки решить ситуацию со строительством подвесной канатной дороги на гору Красная в территории опережающего развития «Горный воздух» на Сахалине.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Трутнев поручил до 1 июля разобраться с ходом строительства канатной дороги на Сахалине

ТАСС19:06

Новую канатную дорогу на «Горном Воздухе» запретил эксплуатировать Ростехнадзор

SakhalinMedia.ru06:31

Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

Российская газета19:00

Вице-премьер Трутнев взял на контроль строительство канатной дороги на Сахалине

Интерфакс - Россия19:41

Ростехнадзор не считает безопасной канатную дорогу на Сахалине

Risknews06:50

Трутнев взял под контроль строительство канатной дороги на Сахалине

ФАН19:00

Канатка на гору Красную снова не прошла проверку Ростехнадзора

Сахалин.Инфо03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Общество

В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
48
Происшествия

Около «зелёной зоны» в Багдаде взорвались две ракеты

Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.
REGNUM 20:13
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
3
Энергетика

Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
2,7K
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
214
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
214
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
151
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
72
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru 21:37
Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
26
Футбол

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов

Правительство сняло ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Ведомости вчера в 03:31
10
Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
407
Экономика

Объяснена причина роста рынка США вопреки всему

Аналитики американской инвестиционно-консалтинговой компании Evercore ISI объяснили причину роста фондового рынка США вопреки всем текущим обстоятельствам, главные из которых связаны с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 21:00
Кино

Новый сезон «Смешариков» покажут спустя 10 лет

Ридус 02:15
25
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
115
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

РИА Новости 14:14
556
Общество

Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района

Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,7K
Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
583
Политика

Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома

К моменту выхода интервью от "пневмонии" скончались 700 жителей Дагестана, от коронавируса, по официальной статистике, 27 человек.
Плюс один +1 08:40
66
Наука

Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории

По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
4
Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
105
Гаджеты

Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
1
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава нашла новую любовь

Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
16
Общество

Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку масок медиков

Сотрудники больницы в Гудермесе, которые пожаловались на нехватку масок и защитных костюмов, могут быть уволены.
Ридус вчера в 14:51
1,4K
Общество

Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц.
Деловое.ТВ 14:31
40
Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
27
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное