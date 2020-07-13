Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер заявил, что в случае смены руководства сначала будет назначен врио, а уже избранный губернатор Хабаровского края «будет определяться, с какой командой он будет работать». Власти с уважением отнесутся к выбору жителей, заявил господин Трутнев.
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Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Коммерсантъ05:20

Полпред Юрий Трутнев объяснил, зачем приехал в митингующий Хабаровск

Хабаровский край сегодня06:00

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск

Московский Комсомолец05:21

Трутнев: работа правительства Хабаровского края организована плохо

Transsibinfo08:31

Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск убедиться в стабильной работе властей

ТАСС05:10

Трутнев назвал плохо организованной работу руководства Хабаровского края

РБК05:41

Трутнев рассказал о плохой работе властей Хабаровского края

РИА Новости06:24
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Авто

В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus

Стоимость первого оказалась почти в полтора раза ниже, чем на Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 08:30
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
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Здоровье

Глава Минздрава Башкирии обратился к Радию Хабирову с заявлением о коронавирусе

Сегодня, 13 июля, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине обратился к главе республики Радию Хабирову с просьбой сохранить масочный режим в регионе.
Горобзор.ру 01:29
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Экономика

Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
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Общество

В Тульской области разрешили работу ресторанов

Изменения в указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства 13 июля.
REGNUM 08:24
Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Происшествия

Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу

Операция началась накануне, когда в полицию сообщили подозрительном мужчине в камуфляжном костюме, вооруженном луком и стрелами.
РИА Новости 06:37
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Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

iReactor 01:24
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Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Армия и оружие

Армянские военные получили ранения на границе с Азербайджаном

Pravda.Ru 08:45
Экономика

В РТ продлили субсидирование затрат бизнеса на доставку еды

В Татарстане продлили до 31 июля субсидирование затрат малого и среднего бизнеса на доставку еды.
TatCenter 06:20
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Здоровье

Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 08:22
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