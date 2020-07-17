Политика
РБКТрутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято.
— Юрий Трутнев, российский политикРБК вчера в 21:49
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.ТАССвчера в 21:14
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Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время
Коммерсантъвчера в 21:41
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