Политика
РБКТрутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.ТАССвчера в 21:14
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Трутнев сообщил о назначении врио губернатора Хабаровского края в ближайшее время
Коммерсантъвчера в 21:41
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области за сутки
Пять пациентов с диагнозом «коронавирус» скончались в Новосибирской области за последние сутки, по данным оперативного штаба.
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В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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В Росгвардии на Кавказе сформировано новое авиационное подразделение
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83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
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ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
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На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.
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Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате.
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За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
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Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
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Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.
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США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»
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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
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Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
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В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
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В Роскачестве назвали лучшие вина к шашлыку
Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.
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ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»
Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
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Прогресс в сфере исследования астероидов
Недавние миссии НАСА по исследованию астероидов собрали важные и изучили данные об эволюции нашей Солнечной системы, формировании планет и о том, как могла возникнуть жизнь на Земле.
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Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе других стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
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Футбол
ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче
Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо».
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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