Будьте в Плюсе

Трутнев заявил о планах по созданию на Курилах «практически офшора»

Российское правительство намерено создать на Курильских островах свободную налоговую зону, «практически офшор», заявил вице-премьер Юрий Трутнев в интервью РБК.
Ведомости
То есть налогов на Курилах почти не останется.
Znak.com
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах.
РИА Новости
Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов.
РИА Новости

С чего всё началось

Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор
Ранее Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Трутнев рассказал о планах снять налоги для инвесторов на Курилах
RT на русскомвчера в 01:50
Вице-премьер Трутнев: на Курилах планируют создать свободную налоговую зону, близкую к офшору
РИА Новостивчера в 01:45
Трутнев рассказал о планах создать на Курилах практически полный офшор
РЕН ТВвчера в 22:24
Вице-премьер Трутнев заявил о планах создать «практически офшор» на Курилах
Lenta.ruвчера в 23:50
Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор
РБКвчера в 23:00
Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности
Российская газетавчера в 00:50
Трутнев сообщил о возможной отмене проверок коммерческой деятельности на Курилах
ТАСС20 августа в 11:02

Интересное

В Роспотребнадзоре не опасаются распространения выявленной в Китае сибирской язвы на РФ

Опасность распространения в России сибирской язвы, случаи заражения которой на прошлой неделе были выявлены в северокитайской провинции Шаньси, практически отсутствует.
ТАСС18 августа в 05:52

Путин посетил Нижегородский кремль

Глава государства осмотрел Михайло-Архангельский собор на территории Нижегородского кремля, колокольню Спасо-Преображенского собора, памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому, а также памятник князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Евфросинии Московской.
Известиявчера в 15:53

Потепление вод Антарктического полуострова изменило сообщества планктона

Потепление воды и отступление морского льда на Западном Антарктическом полуострове меняют местное сообщество планктона, что в дальнейшем будет иметь последствия для изменения климата, считают ученые в исследовании, опубликованном 16 августа в журнале Nature Communications.
ИА Красная Веснавчера в 03:13