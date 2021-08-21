Глава государства осмотрел Михайло-Архангельский собор на территории Нижегородского кремля, колокольню Спасо-Преображенского собора, памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому, а также памятник князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Евфросинии Московской.
Потепление воды и отступление морского льда на Западном Антарктическом полуострове меняют местное сообщество планктона, что в дальнейшем будет иметь последствия для изменения климата, считают ученые в исследовании, опубликованном 16 августа в журнале Nature Communications.