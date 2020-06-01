Ранее Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Трюдо выступил против участия России в саммите G7

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