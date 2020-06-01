Политика
RT на русскомТрюдо выступил против участия России в саммите G7
Ранее Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
Читать в источнике
Оценить414
Подробнее о событии
Показать все источники
Трюдо заявил, что РФ не соблюдает международные нормы и потому останется вне формата G7
Интерфаксвчера в 14:11
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество
Во Владимирской области выявлены 2735 носителей коронавируса
Владимир, 1 июня 2020, 11:54 — REGNUM Во Владимирской области 1 июня выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:54
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Политика
Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни
Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
Политика
Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края
Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
За сутки в России выявлено 8863 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:39
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
Здоровье
В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере
Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Культура
Команда из Якутии попала в телешоу Детский КВН
Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе.
ИА ЯСИА 03:23
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса
Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
Доходы мэра Екатеринбурга за год сократились почти на треть
Напомним, Александр Высокинский назначен мэром Екатеринбурга 25 сентября 2018 года.
It`s My City 03:14
Армия и оружие
В столицу Соединенных Штатов вошли войска
В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
Специалистами опробован эффективный способ определения рака простаты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
Экономика
Актив УГМК отказался от выплаты дивидендов
Чистая прибыль предприятия сократилась за год почти вдвое ПАО "Надеждинский металлургический завод" (Серов, входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию") не будет выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.
Правда УрФО 00:52
Общество
Ситуация с коронавирусом в Ивановской области продолжает ухудшаться
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Происшествия
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 02:42
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновился
Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
Утро.ru вчера в 03:43
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Ковальчук: «Мир сошел с ума! В это страшное и непростое время важно оставаться людьми»
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук пожелал людям заботиться о своих семьях и детях на фоне происходящих в мире событий.
Sport24.ru 03:55