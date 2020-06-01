Политика

RT на русскомRT на русскомТрюдо выступил против участия России в саммите G7

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
Читать в источнике
Комментировать341

Подробнее о событии

Трюдо выступил против участия России в саммите G7

RT на русскомвчера в 14:33

Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7

РИА Новостивчера в 14:04

Трюдо заявил, что РФ не соблюдает международные нормы и потому останется вне формата G7

Интерфаксвчера в 14:11

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

РБКвчера в 14:09

Канада высказалась против возвращения России в G7

Lenta.ruвчера в 14:18

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Газета.Ruвчера в 12:26

Премьер Канады считает, что Россию не следует приглашать на будущий саммит G7

ТАССвчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество

Во Владимирской области выявлены 2735 носителей коронавируса

Владимир, 1 июня 2020, 11:54 — REGNUM Во Владимирской области 1 июня выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:54
726
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
108
Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
150
Политика

Рамзан Кадыров призвал ООН наказать США за внесудебные казни

Рамзан Кадыров направил обращение в ООН с просьбой пойти на принятие мер против США за внесудебные казни.
Дни24 01:07
78
Политика

Павел Анохин намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края

Политик, основатель финансово-промышленной группы «ДАН» Павел Анохин намерен составить конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.
В курсе.ру 03:39
3
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
110
Общество

За сутки в России выявлено 8863 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:39
9
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
1
Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

ГЛАС.RU 00:30
2
Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 31 мая в 17:26
Здоровье

В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере

Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
4
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
149
Культура

Команда из Якутии попала в телешоу Детский КВН

Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе.
ИА ЯСИА 03:23
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
157
Общество

В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса

Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
783
Общество

Доходы мэра Екатеринбурга за год сократились почти на треть

Напомним, Александр Высокинский назначен мэром Екатеринбурга 25 сентября 2018 года.
It`s My City 03:14
44
Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 31 мая в 06:32
128
Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
537
Наука

Опробован эффективный способ определения рака простаты

Специалистами опробован эффективный способ определения рака простаты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
1
Экономика

Актив УГМК отказался от выплаты дивидендов

Чистая прибыль предприятия сократилась за год почти вдвое ПАО "Надеждинский металлургический завод" (Серов, входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию") не будет выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.
Правда УрФО 00:52
Общество

Ситуация с коронавирусом в Ивановской области продолжает ухудшаться

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Происшествия

В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников астраханского МВД, подозреваемых в фальсификации доказательств, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 02:42
6
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
4
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
24
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты

В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
91
Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновился

Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
Утро.ru вчера в 03:43
161
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
1,5K
Общество

Ковальчук: «Мир сошел с ума! В это страшное и непростое время важно оставаться людьми»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук пожелал людям заботиться о своих семьях и детях на фоне происходящих в мире событий.
Sport24.ru 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Саммиты G7Больше новостей по теме
Главное