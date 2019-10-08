Общество

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С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов. Нововведение касается железнодорожных вокзалов с поездами дальнего следования.
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С 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Там пояснили, что причиной такого решения стали регулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.
РИА Новости06:09

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С 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

РИА Новости06:09

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

Известия05:33

Туалеты на вокзалах сделают бесплатными для всех с 2020 года

Телеканал 360°04:02

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

ТАСС04:50

Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными

Lenta.ru04:35

Туалеты на российских вокзалах станут для всех бесплатными

URA.Ru05:22

Туалеты на российских вокзалах с поездами дальнего следования станут бесплатными с 2020 г

Агентство Москва03:56
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
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