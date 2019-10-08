С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Там пояснили, что причиной такого решения стали регулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.

с чего всё началось

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов. Нововведение касается железнодорожных вокзалов с поездами дальнего следования.

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