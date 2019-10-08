Общество
Вести.RuТуалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
Порядка 20% обращений от граждан, связанных с санитарными комнатами, носили негативный характер в связи со стоимостью услуги. Кроме того, на 87 вокзалах платные туалеты были убыточными. На 80 железнодорожных вокзалах пользоваться туалетами уже можно бесплатно.
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с чего всё началось
С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. Там пояснили, что причиной такого решения стали регулярные жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.РИА Новости06:09
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