Футбол
ProstoProSportТухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
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«Мне это не понравилось». Тухель недоволен поездкой Неймара на Кубок Дэвиса
Спорт-Экспрессвчера в 13:40
Тухель — о поездке Неймара в Мадрид на Кубок Дэвиса: «Я не его отец и не полиция»
Sport24.ruвчера в 09:39
Тухель — о поездке Неймара в Мадрид: не понравилось это, но что я могу сделать?
Чемпионатвчера в 11:01
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Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Российская газета 02:49
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
REGNUM 03:37
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Культура
Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Вечерняя Москва вчера в 08:09
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 20 ноября в 07:58
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году
Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Lenta.ru 01:51
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Коммерсантъ вчера в 14:21
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей
В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Газета.Ru 03:36
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
News.ru вчера в 12:29
Футбол
Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Политика
В Госдуму внесен законопроект о принудительном лицензировании лекарств
Поправки предлагается внести в статью 1360 ГК РФ, предусматривающие, что в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности, включая охрану жизни и здоровья граждан, правительство РФ имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.
РАПСИ 03:14
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Красная весна 20 ноября в 10:19
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Общество
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Газета.Ru 00:24
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
РЕН ТВ 03:34