Футбол

ProstoProSportProstoProSportТухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид

Советский спортвчера в 15:08

«Мне это не понравилось». Тухель недоволен поездкой Неймара на Кубок Дэвиса

Спорт-Экспрессвчера в 13:40

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид на Кубок Дэвиса: «Я не его отец и не полиция»

Sport24.ruвчера в 09:39

Томас Тухель — о поездке Неймара на Кубок Дэвиса: «Мне это не понравилось, но что я могу сделать?»

Sportbox.RUвчера в 12:09

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид: не понравилось это, но что я могу сделать?

Чемпионатвчера в 11:01

Тухель – о поездке Неймара в Мадрид: «Я не его отец и не полицейский»

Евро-футбол.рувчера в 09:51

Тухель о поездке Неймара на Кубок Дэвиса: «Конечно, я недоволен, но я не его отец и не полиция»

Sports.ruвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
REGNUM 03:37
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Культура

Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом

Вечерняя Москва вчера в 08:09
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Интерфакс 02:46
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 20 ноября в 07:58
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Lenta.ru 01:51
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей

В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Газета.Ru 03:36
Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10

News.ru вчера в 12:29
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости 02:43
Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Политика

В Госдуму внесен законопроект о принудительном лицензировании лекарств

Поправки предлагается внести в статью 1360 ГК РФ, предусматривающие, что в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности, включая охрану жизни и здоровья граждан, правительство РФ имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.
РАПСИ 03:14
Армия и оружие

За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

Красная весна 20 ноября в 10:19
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Известия 00:03
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Происшествия

За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Общество

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Газета.Ru 00:24
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
РЕН ТВ 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное