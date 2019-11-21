Футбол

ProstoProSportProstoProSportТухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
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«Мне это не понравилось». Тухель недоволен поездкой Неймара на Кубок Дэвиса

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Sports.ru12:49

Томас Тухель — о поездке Неймара на Кубок Дэвиса: «Мне это не понравилось, но что я могу сделать?»

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Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

ProstoProSport11:56

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид: не понравилось это, но что я могу сделать?

Чемпионат11:01

Тухель – о поездке Неймара в Мадрид: «Я не его отец и не полицейский»

Евро-футбол.ру09:51

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид на Кубок Дэвиса: «Я не его отец и не полиция»

Sport24.ru09:39
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