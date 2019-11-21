Футбол
ProstoProSportТухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
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Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»
США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Экономика
Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Игры
Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
Общество
Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей
Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Происшествия
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Религия
Патриархат Иерусалима пригласил РПЦ в Иорданию для объединения
Патриархат Иерусалима предложил всем предстоятелям православных церквей встретиться в Иордании.
Транспорт
Неисправности на станциях МЦД устранят к утру 22 ноября
Неполадки программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к 22 ноября.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Политика
В Атланте сегодня состоятся пятые демократические дебаты
Пятые демократические дебаты состоятся в Атланте, штат Джорджия, где на выборах губернатора в прошлом ноябре с минимальным отрывом республиканцу проиграла демократ Стейси Абрамс.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Фигурное катание
Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии
Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Армия и оружие
В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства
В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Теннис
Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра на групповом этапе Кубка Дэвиса.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы
Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий».
Гаджеты
AMD готовит топовую мобильную видеокарту
Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA в сегменте не только настольных, но и мобильных видеокарт.
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.