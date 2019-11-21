Футбол

ProstoProSportProstoProSportТухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
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Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид

Советский спорт15:08

«Мне это не понравилось». Тухель недоволен поездкой Неймара на Кубок Дэвиса

Спорт-Экспресс13:40

Тухель о поездке Неймара на Кубок Дэвиса: «Конечно, я недоволен, но я не его отец и не полиция»

Sports.ru12:49

Томас Тухель — о поездке Неймара на Кубок Дэвиса: «Мне это не понравилось, но что я могу сделать?»

Sportbox.RU12:09

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид: не понравилось это, но что я могу сделать?

Чемпионат11:01

Тухель – о поездке Неймара в Мадрид: «Я не его отец и не полицейский»

Евро-футбол.ру09:51

Тухель — о поездке Неймара в Мадрид на Кубок Дэвиса: «Я не его отец и не полиция»

Sport24.ru09:39
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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
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Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
RT на русском 14:20
Общество

Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
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Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Происшествия

Жительница Дагестана утопила дочь в реке

РИА Новости 14:27
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Патриархат Иерусалима пригласил РПЦ в Иорданию для объединения

Патриархат Иерусалима предложил всем предстоятелям православных церквей встретиться в Иордании.
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Неисправности на станциях МЦД устранят к утру 22 ноября

Неполадки программного обеспечения на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) устранят к 22 ноября.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Политика

В Атланте сегодня состоятся пятые демократические дебаты

Пятые демократические дебаты состоятся в Атланте, штат Джорджия, где на выборах губернатора в прошлом ноябре с минимальным отрывом республиканцу проиграла демократ Стейси Абрамс.
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Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru 13:44
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Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

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Шоу-бизнес

Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:19
Армия и оружие

В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства

В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
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Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса

Серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра на групповом этапе Кубка Дэвиса.
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы

Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий».
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AMD готовит топовую мобильную видеокарту

Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA в сегменте не только настольных, но и мобильных видеокарт.
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Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва

Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
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Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
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Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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