Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuЩербакова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Skate America

Российская фигуристка Анна Щербакова на официальной тренировке Гран-при Skate America смогла чисто исполнить один четвертой лутц из двух, заявленных в программе.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка России (2019). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России.
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