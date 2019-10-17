Российская фигуристка Анна Щербакова на официальной тренировке Гран-при Skate America смогла чисто исполнить один четвертой лутц из двух, заявленных в программе.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Происшествия Белорусскую ОПГ ликвидировали в Германии В Германии поймали организованную преступную группу (ОПГ) из Белоруссии и ликвидировали ее. Об этом говорится на сайте Европола.

Политика Советник президента оценил готовность страны к устойчивому Рунету Спецпредставитель президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил «Ридусу», что Россия не до конца готова к исполнению закона о суверенном рунете, который вступает в силу 1 ноября.

Общество На Украине сократилась численность населения За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.

Спорт Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.

Финансы Силуанов назвал плюсы решительного снижения ставки ЦБ 18 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность более решительного снижения ключевой ставки.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Политика Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.