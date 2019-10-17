Фигурное катание
Газета.RuЩербакова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Skate America
Российская фигуристка Анна Щербакова на официальной тренировке Гран-при Skate America смогла чисто исполнить один четвертой лутц из двух, заявленных в программе.
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Туктамышева, Щербакова, Константинова: турнир фигуристов в Лас-Вегасе будет жарким
Московский Комсомолец17 октября в 11:44
Почему не стоит переоценивать сражение Щербаковой, Туктамышевой и Сакамото на Skate America
Спорт день за днемвчера в 09:10
Туктамышева, Щербакова и Константинова получили стартовые номера на Skate America
Нева Спортвчера в 02:45
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