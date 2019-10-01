Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuФигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
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