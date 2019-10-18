Фигурное катание
Нева СпортТуктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Первым прыжковым элементом Туктамышева исполнила тройной аксель, затем выполнила каскад из двух тройных тулупов, второй был выполнен с недокрутом.
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