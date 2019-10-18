Фигурное катание

Нева СпортНева СпортТуктамышева упростит программу на Skate America

Ранее стало известно, что Туктамышева выступит под седьмым номером на Skate America. Skate America — первый этап серии Гран-при-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября. Там Туктамышева также пересечется с ученицей Тутберидзе — Анной Щербаковой, которой ранее проиграла на челленджере в Бергамо.
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