РИА «Рейтинг» (проект РИА «Новости») обнародовал рейтинг регионов России по динамике заработной платы по итогам первого полугодия 2019 года. В Орловской области, согласно исследованию, за полгода рост средней месячной зарплаты за этот период составил 5,8%.

По динамике зарплат Орловская область заняла 65-е место в России

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