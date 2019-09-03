Экономика

Вечерний ОрелВечерний ОрелПо динамике зарплат Орловская область заняла 65-е место в России

РИА «Рейтинг» (проект РИА «Новости») обнародовал рейтинг регионов России по динамике заработной платы по итогам первого полугодия 2019 года. В Орловской области, согласно исследованию, за полгода рост средней месячной зарплаты за этот период составил 5,8%.
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По динамике зарплат Орловская область заняла 65-е место в России

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