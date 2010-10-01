Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. Отметим, что наши данные – постоянные вот уже более трех лет подряд.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

Экономика В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.

Энергетика Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Политика Отставки губернаторов перенесли на весну Нынешней осенью плановых отставок губернаторов не будет, сообщают «Ведомости» — по сведениям издания, полученным от источников, близких к Кремлю, могут состояться одна-две отставки, но основная волна отставок намечена на весну.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.