Общество

Бизнес журналБизнес журналТульская безработица - стабильно низкая

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 г. составил в целом по России 4,5%. В Тульской области, где поиском работы было занято 28,9 тысяч человек, показатель – 3,6%. Отметим, что наши данные – постоянные вот уже более трех лет подряд.
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Дорогу молодым: какое будущее ждет новое поколение и как решить проблему безработицы

ТАСС25 октября в 09:46

Тульская безработица - стабильно низкая

Бизнес журнал25 октября в 09:25
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Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Политика

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

RT на русском 20:59
Армия и оружие

Трамп рассказал о трусливой смерти аль-Багдади

Известия 10:55
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Авто

Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии

Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Экономика

В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков

Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.
Строительная Газета 25 октября в 05:20
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа

Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.
Телепрограмма 13:46
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Происшествия

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек.
Ведомости вчера в 08:27
Энергетика

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости 17:15
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби

Москва 24 16:42
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском вчера в 01:05
Здоровье

Врачи предупредили об опасности томатного сока

Врачи рассказали, что употребление томатного сока может быть опасным для тех, кто болен гипертонией.
Первый Тульский 04:43
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Политика

Отставки губернаторов перенесли на весну

Нынешней осенью плановых отставок губернаторов не будет, сообщают «Ведомости» — по сведениям издания, полученным от источников, близких к Кремлю, могут состояться одна-две отставки, но основная волна отставок намечена на весну.
Хакасия-Информ 21:47
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Технологии

Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет

Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
Forbes 25 октября в 05:56
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Общество

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Общество

Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР

Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
Известия 07:51
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Футбол

Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
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