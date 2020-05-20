Общество
ИзвестияТульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.Тульские новостивчера в 11:00
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 15:21, Ашберн
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Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
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Организатор убийства Галины Старовойтовой ходатайствовал об УДО
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Ведомости 08:21
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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
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Политика
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Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
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Варвара Караулова выходит замуж за защищавшего её адвоката
В апреле 2019 года Караулову освободили из колонии в Вологде условно-досрочно.
Говорит Москва 12:42
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 14:40
Происшествия
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Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
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«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
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Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым
RT на русском 12:46
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию.
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Здоровье
Причиной смерти медиков в Дагестане стал не только коронавирус
Голос Эренлара 17 мая в 16:37
Общество
Склад «Красного и Белого» в Екатеринбурге закрылся
Уралинформбюро вчера в 07:00
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Политика
Украина решила открыть часть пунктов пропуска на границе с ЕС
Украина намерена открыть 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией, такое решение принял кабинет министров страны.
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Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 14:59
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Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня
Evo-rus.com 14:41