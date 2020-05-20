В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.

с чего всё началось

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