Общество
ИзвестияТульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели.Тульские новостивчера в 11:00
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