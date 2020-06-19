Общество
РИА НовостиТульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.РИА Новости08:51
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«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера
Комсомольская правда04:12
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Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
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Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
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Политика
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Ореанда-Новости вчера в 07:28
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В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Футбол
Стала известна заявка «Ростова» на матч с «Сочи»
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Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
ИА InterMedia 04:15
Наука
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Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
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Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Жены Карпина, Песьякова и Ионова показали средние пальцы, поздравив «Сочи» с победой
Все девушки показывают средние пальцы.
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75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Футбол
Тренер «Сочи» Федотов: «До последнего не знали состав „Ростова“. У нас сражение за место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (1:10), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru 15:52
Политика
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Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
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На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас Краснодарский край находится на 40 месте среди регионов России по числу новых случаев коронавируса.
Кубань 24 03:36
Политика
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Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
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Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
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Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Общество
В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
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В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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