с чего всё началось

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6K

Гаджеты Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299 Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.

Интернет «Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна показала совместные фото 31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями. 18

Политика Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России. 336

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 117

Шоу-бизнес Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста. 31

Политика Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. 3,6K

Общество В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Политика Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения. 17

Политика Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. 2

Шоу-бизнес Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м. 27

Здоровье Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии). 3

Общество В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.