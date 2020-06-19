Общество

РИА НовостиРИА НовостиТульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.
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с чего всё началось
Медсестру из инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы 23-летнюю Надежду Жукову, ставшую знаменитой на весь мир благодаря фото в защитном костюме, надетом поверх купальника, пригласили сотрудничать с брендом одежды ZASPORT
, пишет "Комсомольская правда".
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