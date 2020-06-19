Общество

РИА НовостиРИА НовостиТульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com
, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.
РИА Новости08:51

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Знаменитая на весь мир медсестра в купальнике из Тулы стала моделью

Тульские новости04:55

Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда

Lenta.ru07:05

Тульская медсестра «в купальнике» стала моделью спортивного бренда

Тульская пресса06:49

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

РИА Новости08:51

Тульская медсестра в купальнике подписала контракт с брендом спортивной одежды

Центр 7104:12

«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера

Комсомольская правда04:12

Медсестра в купальнике подписала контракт с брендом одежды

Первый Тульский03:19
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
РБК вчера в 08:15
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Политика

Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша

Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
REGNUM 15:57
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Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
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Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
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Общество

Умер больной коронавирусом экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, которому диагностировали коронавирус, скончался.
Регион online вчера в 15:31
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов

Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Футбол

Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»

Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском вчера в 10:29
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Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Происшествия

В Перми в бассейне банного комплекса утонула шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
РИА Новости 15:56
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
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Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости 07:45
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
Инфорос 03:40
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Здоровье

На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома

Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 08:20
Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
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Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru 16:49
Кино

Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Здоровье

Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Парламентская газета 18:17
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Evo-rus.com 02:06
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