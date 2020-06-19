с чего всё началось

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.

Политика Песков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России. 558

Политика Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. 12

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 118

Общество Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.

Финансы Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5% Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1,6K

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 498

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. 6

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России. 602

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 77

Здоровье На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Футбол Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.

Кино Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом? Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.