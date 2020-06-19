с чего всё началось

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 68

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. 754

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 825

Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 188

Политика Саммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС. 177

Политика В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 1

Общество В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Армия и оружие В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской «Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter. 1

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в полетах Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.

Политика Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.

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