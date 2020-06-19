Общество

РБКРБКТульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com
, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.
РИА Новости08:51

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Тульская медсестра в бикини стала моделью

РИА Новости08:51

Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда

Lenta.ru07:05

Знаменитая на весь мир медсестра в купальнике из Тулы стала моделью

Тульские новости04:55

Тульская медсестра «в купальнике» стала моделью спортивного бренда

Тульская пресса06:49

Тульская медсестра в купальнике подписала контракт с брендом спортивной одежды

Центр 7104:12

«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера

Комсомольская правда04:12

Медсестра в купальнике подписала контракт с брендом одежды

Первый Тульский03:19
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Общество

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru вчера в 14:19
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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Общество

Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей

Коммерсантъ 19:59
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине

Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
ФАН вчера в 08:55
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Автоспорт

Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

Чемпионат 06:45
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
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Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
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Музыка

Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
News.ru вчера в 08:18
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Политика

Саммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России

Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:28
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Общество

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

REGNUM 12:43
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
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Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
8
Общество

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Общество

В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны

Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова намерена стать опекуном сильно пьющей матери

ФАН 01:57
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Космос

NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

Военное дело вчера в 06:11
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Футбол

«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
3
Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской

«Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter.
RT на русском 17 июня в 19:29
1
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ 08:12
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Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Общество

В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Деловое.ТВ 08:16
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Политика

Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай

ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.
Взгляд.ру 19:26
Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
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Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
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Экономика

РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей

«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
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