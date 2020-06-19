Общество
РБКТульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
Читать в источнике
Оценить648
с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.РИА Новости08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера
Комсомольская правда04:12
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
ФАН вчера в 08:55
Автоспорт
Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
News.ru вчера в 08:18
Политика
Саммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России
Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:28
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Происшествия
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело вчера в 06:11
Футбол
«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ
Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской
«Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter.
RT на русском 17 июня в 19:29
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Политика
Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай
ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.
Взгляд.ру 19:26
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34