с чего всё началось

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.

Общество Восточный экономический форум-2020 отменен В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 361

Общество В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности» Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. 17

Происшествия Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии он купил карабин в магазине, пришел к своей бывшей возлюбленной Лизе Хлюпиной и убил ее, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея.

Транспорт В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском 1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.

Здоровье Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.

Политика Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. 134

Экономика Май оказался хуже апреля по части экономической статистики Нерабочий апрель не стал «дном» кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 379

Общество В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев. 428

Происшествия В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком 19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.

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Киберспорт Valve работает над исправлением проблем с серверами в Dota 2 «Серверы не отвечают на запросы некоторых пользователей, мы работаем над этим и извиняемся за перебой», – написал OtherJeff на Реддите.

Происшествия В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка. 166

Футбол Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи» Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.

Единоборства Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за одни сутки проверило его на употребление запрещенных препаратов.

Игры Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта. 70

Здоровье Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом В ведомстве отметили, что каждый год в Волгоградской области это заболевание затрагивает от 1 до 13 человек. 19