Общество
РБКТульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.РИА Новости08:51
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Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Происшествия
Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии он купил карабин в магазине, пришел к своей бывшей возлюбленной Лизе Хлюпиной и убил ее, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея.
Московский Комсомолец 09:18
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Киберспорт
Двухмерный экшен-платформер The Messenger выйдет на Xbox One 25 июня
The Messenger была разработана канадской независимой студией Sabotage.
3DNews 11:59
Здоровье
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал «дном» кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
Происшествия
В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком
19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.
Евразия Daily 05:11
Футбол
Мэтью Бут — о ситуации в «Ростове»: «Наши жизни важнее возобновления футбола»
Экс-защитник «Ростова» Мэтью Бут поделился мнением о ситуации с коронавирусом в бывшем клубе и в мире.
Матч ТВ 12:12
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Киберспорт
Valve работает над исправлением проблем с серверами в Dota 2
«Серверы не отвечают на запросы некоторых пользователей, мы работаем над этим и извиняемся за перебой», – написал OtherJeff на Реддите.
Cyber.sports.ru вчера в 09:13
Происшествия
В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка
Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка.
REGNUM 11:14
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Единоборства
Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за одни сутки проверило его на употребление запрещенных препаратов.
Metaratings 07:01
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
Здоровье
Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом
В ведомстве отметили, что каждый год в Волгоградской области это заболевание затрагивает от 1 до 13 человек.
Evo-rus.com 07:20
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева выглядит как девочка
Территория новостей 02:00
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Известия вчера в 18:08
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Общество
В Санкт-Петербурге с 22 июня возобновят работу санатории и каршеринг
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга в городе.
Известия 11:23