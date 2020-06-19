с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.

Футбол ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи» Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.

Происшествия Суд продлил арест Рамилю Шамсутдинову В октябре прошлого года при сдаче караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. 12

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 20

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 3K

Политика Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 4

Гаджеты Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.

Политика Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. 2

Политика ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико «ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС. 18

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 360

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 24

Здоровье Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой. 3

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 42