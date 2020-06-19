Общество

REGNUMREGNUMТульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com
, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.
РИА Новости08:51

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Знаменитая на весь мир медсестра в купальнике из Тулы стала моделью

Тульские новости04:55

Тульская медсестра «в купальнике» стала моделью спортивного бренда

Тульская пресса06:49

Тулячка, известная в Рунете как «медсестра в купальнике», облачилась в спортивный костюм

Молодой коммунар06:14

Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда

Lenta.ru07:05

Тульская медсестра в купальнике подписала контракт с брендом спортивной одежды

Центр 7104:12

«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера

Комсомольская правда04:12

Медсестра в купальнике подписала контракт с брендом одежды

Первый Тульский03:19
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Общество

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ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

REGNUM 07:55
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Политика

Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии

Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
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Кино

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Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

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Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Армия и оружие

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Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
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