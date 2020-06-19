Общество
REGNUMТульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
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с чего всё началось
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.РИА Новости08:51
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«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера
Комсомольская правда04:12
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Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
Футбол
ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Происшествия
Суд продлил арест Рамилю Шамсутдинову
В октябре прошлого года при сдаче караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.
Говорит Москва 01:26
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
Политика
Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году
Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Отмена обсервации, открытие летних кафе и музеев: Алиханов рассказал о новых послаблениях в Калининграде
Региональные власти подготовили постановление о переходу ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Калининградской области.
КП - Калининград 09:16
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Автоспорт
Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Армия и оружие
Насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
Piter.tv 04:31
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47