В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве. Пропуска нужны для жителей региона, въезжающим или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

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