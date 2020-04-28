Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве. Пропуска нужны для жителей региона, въезжающим или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на автомобилях.
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Цифровые пропуска для въезда в Тульскую область в период коронавируса: отвечаем на главные вопросы

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