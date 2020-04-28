Коронавирус

ТАССТАССТульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Цифровые пропуска в регионе начнут действовать с 9:00 мск 30 апреля. Пропуск потребуется всем, кто въезжает в Тульскую область или выезжает за ее пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.
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