Коронавирус
ТАССТульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Цифровые пропуска в регионе начнут действовать с 9:00 мск 30 апреля. Пропуск потребуется всем, кто въезжает в Тульскую область или выезжает за ее пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.
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Штраф за нарушение режима пропусков в Тульской области достигает 30 тысяч рублей
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