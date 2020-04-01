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Тульские новостиТульские новости«Тульские новости» публикуют Указ губернатора об ужесточении ограничений на территории региона

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14 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
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Карточки оперштаба об ужесточении ограничительных мер в Тульской области

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