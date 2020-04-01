Общество
Тульские новости«Тульские новости» публикуют Указ губернатора об ужесточении ограничений на территории региона
14 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
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В Тульской области до 30 апреля из-за коронавируса запрещено посещать кладбища
Провинция.рувчера в 17:58
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Экономика
Президент предложил обеспечить зарплатные кредиты гарантиями ВЭБ
Президент России Владимир Путин предложил обеспечить гарантиями ВЭБ не менее 75% объема зарплатных кредитов.
Псковская Лента Новостей 10:00
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Авто
Toyota Land Cruiser 200 получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15:20
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb 14:46
Футбол
Игроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
RT на русском 09:34
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Происшествия
Сахалинец умер с предварительным диагнозом воспаление легких, проводится проверка по коронавирусу
По предварительным данным, причиной смерти могли стать тромбоэмболия или воспаление легких, отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 20:05
Наука
Назван главный виновник пандемии коронавируса
Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Lenta.ru 17:10
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Происшествия
Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет
Российская газета 08:01
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru 18:48
Происшествия
Свыше 12 тысяч нарушителей режима самоизоляции не пустили в Москву
Более 12 тысяч водителей не смогли въехать в Москву за последние четыре дня.
Российская газета 19:43
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru 17:07
Шоу-бизнес
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.
Lenta.ru 20:24
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Происшествия
Экс-начальник тыла камчатской полиции пойдёт под суд за взятки
По версии следствия, Зорян Гаврилюк в 2013 году обеспечил победу ООО «АиР» в конкурсе и заключение контракта с краевым управлением полиции на строительство базы авиационного отряда специального назначения.
ИА Камчатка 18:34
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Гаджеты
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Киберспорт
Riot Games рассказала о планах по развитию киберспортивной сцены Valorant
Riot Games раскрыла планы по созданию киберспортивной сцены Valorant.
CyberSport.ru 15:36
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33