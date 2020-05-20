В редакцию «Тульских новостей» читатель отправил фото с медиком, который работает с пациентом в защитном костюме, надетом на голое тело. По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице. Наш источник данную информацию подтвердил.

с чего всё началось

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на региональный минздрав.

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