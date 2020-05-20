Общество
РБКТульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на региональный минздрав.
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с чего всё началось
В редакцию «Тульских новостей» читатель отправил фото с медиком, который работает с пациентом в защитном костюме, надетом на голое тело. По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице. Наш источник данную информацию подтвердил.Тульские новостивчера в 11:00
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Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Общество
В Красноярском крае коронавирусом заболели 504 человека за сутки
На сегодняшний день под наблюдением врачей состоят 1101 человек (+30 за сутки).
ИА 1-Line 03:48
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Общество
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
За прошедшие сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса
Коммерсантъ 04:38
Общество
Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки
Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
Интернет
Facebook запустил сервис Shops для продажи товаров
Sostav.ru вчера в 23:10
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
Во вторник, 19 мая 2020 года, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под председательством президента Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.
Пензенская правда вчера в 11:13
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Общество
Голикова: 17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса
Голикова: на первый и следующие этапы снятия ограничения коронавируса могут перейти 17 регионов России Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:25
Происшествия
За сутки в Алтайском крае 40 человек заболели коронавирусом
По информации оперштаба на среду, 20 мая, за сутки в Алтайском крае еще у 40 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:34
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Экономика
В Конгрессе прогнозируют падение экономики США на 38% во II квартале
Экономика США сократится на 37,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год ВВП страны упадет на 5,6%, однако в 2021 году он вернется к росту на 4,2%, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса (CBO).
ПРАЙМ 02:31
Общество
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке сайтов госуслуг мошенниками
Москва, 20 мая 2020, 09:49 — REGNUM С начала пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг, сообщил заместитель председателя кредитного учреждения Станислав Кузнецов.
REGNUM 02:49
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03