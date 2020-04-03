Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".

Шоу-бизнес Самойлова закрывает свой бизнес после заявления о разводе с Джиганом Самойлова всегда рекламировала одежду вместе со своими детьми и никогда не говорила о том, что товары плохо продаются, поэтому ее фанаты не понимают, что подвигло ее отказаться от бизнеса.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Происшествия В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.

Энергетика Путин допустил сокращение добычи нефти Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Кино Disney назвала новые даты премьер своих фильмов Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.

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Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.