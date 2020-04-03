Общество
REGNUMТульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.
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Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы
Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля
Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Наука
Японцы нашли аэробные бактерии в глинистых трещинах под дном океана
Японские биологи обнаружили сообщества аэробных бактерий в трещинах вулканических пород, находящихся в океане на глубине 120 метров.
Шоу-бизнес
Самойлова закрывает свой бизнес после заявления о разводе с Джиганом
Самойлова всегда рекламировала одежду вместе со своими детьми и никогда не говорила о том, что товары плохо продаются, поэтому ее фанаты не понимают, что подвигло ее отказаться от бизнеса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Футбол
Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Финансы
ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу
Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Общество
В США зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки
По данным издания, предыдущий максимальный показатель по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован 27 марта в Италии: тогда скончалось за сутки 969 человек.