Общество

REGNUMREGNUMТульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.
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В Тульской области продлен режим повышенной готовности

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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

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В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

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Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

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По данным издания, предыдущий максимальный показатель по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован 27 марта в Италии: тогда скончалось за сутки 969 человек.
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