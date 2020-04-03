Общество

REGNUMREGNUMТульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.
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В Тульской области продлен режим повышенной готовности

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Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
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В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35

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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

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