Общество

REGNUMREGNUMТульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён. Соответствующие изменения к ранее подписанному указу утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 3 апреля в управлении пресс-службы Тульской области.
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