Общество
Бизнес журналТульские заводы снизили уровень своей прибыльности
Не следует забывать, что 2018 год по уровню полученной субъектами экономики нашего региона суммарной прибыли был рекордным за последние пять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
Rambler News Service 04 ноября в 05:02
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Хоккей
Экс-тренера СКА назначат советником в «Далласе»
Бывший наставник СКА и «Сочи» получит работу в системе «Даллас Старз», утверждает североамериканский журналист Шон Шапиро.
Спорт день за днем 03:22
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru вчера в 03:38
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Спорт
Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA
Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ТАСС Спорт 04:14
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Политика
Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»
Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
Московский Комсомолец 00:55
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Экономика
Минфин РФ снова предложил приватизировать РЖД и «Аэрофлот»
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам о повторном предложении Министерства приватизировать такие госкомпании, как «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети» и «Русгидро».
Радио Комсомольская правда 04:49
Политика
В Киеве расследуют угрозы соратницы Порошенко в адрес Зеленского
На Украине открыли расследование в отношении депутата от фракции «Европейская солидарность» Софьи Федины в связи с высказанными ею угрозами в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 04:19
Космос
Опровергнут миф о существовании инопланетной жизни
Если бы эксцентриситет орбиты Земли был равен эксцентриситету орбиты Меркурия, то планета подходила бы к Солнцу ближе Венеры, а удалялась бы до орбиты Марса, что сделало бы жизнь на ней невозможной.
Lenta.ru 03:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил о возможном бое с Мэйвезером
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил о возможном бою с непобежденным боксером Флойдом Мэйвейзером.
Газета.Ru 04:44
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Здоровье
В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.
РАПСИ 04:47
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Car.ru вчера в 02:29
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55