Общество

Бизнес журналБизнес журналТульские заводы снизили уровень своей прибыльности

2 фото
Не следует забывать, что 2018 год по уровню полученной субъектами экономики нашего региона суммарной прибыли был рекордным за последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

До «среднего» не дотянули: Росстат назвал размер заплат тульских учителей

Московский Комсомолец04:05

Тульские заводы снизили уровень своей прибыльности

Бизнес журнал02:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
Rambler News Service 04 ноября в 05:02
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Хоккей

Экс-тренера СКА назначат советником в «Далласе»

Бывший наставник СКА и «Сочи» получит работу в системе «Даллас Старз», утверждает североамериканский журналист Шон Шапиро.
Спорт день за днем 03:22
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru вчера в 03:38
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика

Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

РИА Новости 04:04
Политика

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Спорт

Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA

Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ТАСС Спорт 04:14
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Политика

Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»

Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
Московский Комсомолец 00:55
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Экономика

Минфин РФ снова предложил приватизировать РЖД и «Аэрофлот»

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам о повторном предложении Министерства приватизировать такие госкомпании, как «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети» и «Русгидро».
Радио Комсомольская правда 04:49
Политика

В Киеве расследуют угрозы соратницы Порошенко в адрес Зеленского

На Украине открыли расследование в отношении депутата от фракции «Европейская солидарность» Софьи Федины в связи с высказанными ею угрозами в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 04:19
Происшествия

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 00:21
Космос

Опровергнут миф о существовании инопланетной жизни

Если бы эксцентриситет орбиты Земли был равен эксцентриситету орбиты Меркурия, то планета подходила бы к Солнцу ближе Венеры, а удалялась бы до орбиты Марса, что сделало бы жизнь на ней невозможной.
Lenta.ru 03:51
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил о возможном бое с Мэйвезером

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил о возможном бою с непобежденным боксером Флойдом Мэйвейзером.
Газета.Ru 04:44
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Здоровье

В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.
РАПСИ 04:47
Авто

В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Car.ru вчера в 02:29
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тульская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Относится к числу наиболее экономически развитых регионов центра России. Административный центр - город Тула.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Центральный федеральный округ
Федеральный округ Российской Федерации на западе её европейской части. Образован Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года. Округ не имеет республик в своём составе среди субъектов РФ - в нём представлены только области и город федерального значения, столица России Москва, которая является административным центром и крупнейшим городом округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное